Danse traditionnelle de Guinée : stages avec Aïssata Kouyaté micadanses, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 01 juillet 2023

de 16h00 à 19h00

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 19h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

TARIFS SUR INSCRIPTION

adhérents : 30 €

non adhérents : 35 €

adhérents : 35 €

non adhérents : 40 €

Solde à payer sur place en espèces ou par chèque.

Aïssata Kouyaté et les musiciens vous attendent pour danser, se régaler, poser les pas, transpirer, chanter, partager la bonne humeur et l’enthousiasme. Une petite parenthèse de bien-être et d’énergies positives rien que pour vous !

Aïssata Kouyaté

Danseuse, chorégraphe,

chanteuse, un répertoire mariant tradition et modernité : l’univers

d’Aïssata Kouyaté puise dans la tradition africaine pour mieux présenter

l’Afrique contemporaine résolument tournée vers l’avenir et en perpétuelle

évolution. Elle est une griotte des temps modernes assumant pleinement son africanité

et son ouverture au monde.

Aïssata

Kouyaté est très tôt initiée aux arts du chant et de la danse et intègre Les

Ballets Africains à l’âge de 15 ans. Deux ans plus tard, elle est engagée par

Mory Kanté comme chanteuse soliste et parcourt le monde à ses côtés pendant

cinq ans. Puis les collaborations se succèdent : elle chante et danse avec

Mamady Keïta et son groupe Sewa Kan, Touré Kunda, Pierre Marcault et le groupe

de percussions Tam Tam Mandingue, le trio de jazz Andoma. Elle intègre ensuite

la Compagnie Georges Momboye où elle participe à de nombreuses créations

chorégraphiques et musicales.

Après la

scène et les tournées, elle se consacre à l’enseignement de la danse

traditionnelle de Guinée. Par sa pédagogie subtile, douce et assurée à la fois,

elle sait composer avec les différents niveaux et souhaits des élèves. Elle

explique, décompose, répète les pas pour que toutes et tous puissent les reproduire

et former un mouvement d’ensemble harmonieux. De Kuku, en passant par Sinte,

Guine Fare ou Doundounba, les pas et les rythmes sont à chaque fois une

découverte.

micadanses 15 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/408512581471010/408512594804342/?ref=newsfeed 06 68 50 13 59 aissata.danseafricaine@gmail.com https://www.facebook.com/AissataKouyate.Official https://www.facebook.com/AissataKouyate.Official https://bit.ly/aiba_micadanses_ete23

© Onz Elly Professeure de danse traditionnelle de Guinée