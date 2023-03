DANSE TRAD Le Langon Le Langon Catégories d’Évènement: Le Langon

Vendée

DANSE TRAD, 2 avril 2023, Le Langon

2023-04-02

Vendée Le Langon * De 10h à 12h30, stage animé par Joël Grollier.

Au programme, des danses bretonnes et autres.

* Puis à 15h, bal trad avec Accordance et le duo chant-violon de Maurice et Hélène. Sur une idée de l’atelier danses trad du Langon

Stage 8€ Bal 8€ Stage + Bal 15€ Gratuit pour les moins de 12 ans

Boisson et brioche offertes

Salle de l’amicale laïque impasse du stade (parquet)

Pour les inscriptions au stage et pour toute demande de renseignements, contactez Véronique Taurand 06 52 08 26 52 ou veronique.taurand@free.fr Venez nous retrouver nombreux pour un stage de danses bretonnes veronique.taurand@free.fr Le Langon

