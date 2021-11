Danse – Tomber en amour Saint-Brieuc, 27 novembre 2021, Saint-Brieuc.

Danse – Tomber en amour Collège Léonard de Vinci 2 Rue Marcel Proust Saint-Brieuc

2021-11-27 – 2021-11-27 Collège Léonard de Vinci 2 Rue Marcel Proust

Saint-Brieuc 22000

[Festival De Beaux Lendemains / Festival Art, Enfance, Jeunesse]

Tomber en Amour, un regard sur cette période singulière qu’est l’adolescence.

Et si les premiers émois amoureux mettaient fin à l’enfance ?

Deux personnages : un adolescent ballotté entre l’enfance et l’âge adulte et sa grand-mère.

L’un et l’autre, au même moment, traversent une tempête : ils tombent en amour.

Une jeune fille pour lui et c’est soudain une déflagration à un âge où déjà tout lui échappe, tout est compliqué. Un homme aux cheveux blancs pour la grand-mère, le retour aux battements de cœur, l’insolence de l’adolescence. Un dernier amour comme une deuxième adolescence. Un premier amour comme la fin de l’enfance. Ensemble.

A partir de 13 ans.

+33 7 66 60 28 88

Collège Léonard de Vinci 2 Rue Marcel Proust Saint-Brieuc

