Danse – Timeless & Rage Saint-Brieuc, 5 mars 2022, Saint-Brieuc.

Danse – Timeless & Rage La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-05 20:45:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Taïpei Confidential

Étoile montante de la danse contemporaine taïwanaise, Po-Cheng Tsaï mêle arts martiaux, gestuelles traditionnelles et danses plus acrobatiques. Ses ballets millimétrés interprétés par des danseurs virtuoses puisent leur inspiration dans les faits marquants de sa propre vie et de ce pays devenu province chinoise. D’une subtile beauté, Timeless associe mouvements amples et pas menus en hommage à la femme en général et à sa mère en particulier. À la délicatesse lumineuse de ce quatuor féminin, répond la colère sombre de Rage. Écrite en réaction à plusieurs événements meurtriers survenus à Taïpeï, et librement inspirée d’un thriller psychologique japonais, cette pièce pour huit danseurs explore la face noire de nos émotions troubles. Si Rage émeut autant, c’est qu’elle parle de nos solitudes modernes et qu’elle dégage, malgré sa férocité, une force réparatrice et apaisante.

A partir de 11 ans

accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

