Danse, théâtre : Les galets au Tilleul sont plus petits qu'au Havre Le Havre, 30 mars 2022

Danse, théâtre : Les galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre Le Havre

2022-03-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-30

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Seine-Maritime

(Ce qui rend la baignade bien plus agréable)

PJPP

Parler et ne rien dire

Après « Les Déclinaisons de la Navarre », créé en 2016 au Havre et qui joue depuis sans relâche dans toutes les villes de France (et de Navarre), la bande de pjpp présente son nouveau spectacle, à la frontière entre théâtre et danse, entre exercice de style et variation aux accents absurdes.

Elle explore cette fois, avec toujours autant d’humour, ces conversations futiles et ces situations que nous avons tous rencontrées où un discours sans fin peut se muer en véritable prise d’otage. Empilement de banalités, considérations infinies sur la pluie et le beau temps, allergie au point final… autant de supplices quotidiens qui pourraient pourtant cacher dans les plis de leur vacuité une bonne dose de poésie, de sensibilité et de saine absurdité. Cette traversée du vide est portée par quatre danseuses et danseurs qui improvisent avec leurs mots et racontent avec leur corps tout ce qui se joue entre les humains au-delà de leurs discours anodins.

A partir de 13 ans

Durée : 1h05

Tarif : 18€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/les-galets-au-tilleul-sont-plus-petits-quau-havre

Le Havre

