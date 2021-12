Danse, théâtre, cirque : Danse macabre Le Havre, 18 mars 2022, Le Havre.

Danse, théâtre, cirque : Danse macabre Le Havre

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18

Le Havre Seine-Maritime

Martin Zimmermann – Dans le cadre de SPRING, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie.

Poubelle la vie

L’univers artistique de Martin Zimmermann se situe quelque part entre le quotidien, l’absurde et la magie, entre le vrai et l’improbable. Dans son théâtre sans parole, aux confins de la danse, du cirque et de la performance, le bizarre est un art de vivre pour les personnages borderline d’un monde tragicomique réglé au cordeau et interprété par des artistes virtuoses.

Après Eins Zwei Drei, présenté au Volcan en 2019, Martin Zimmermann et ses trois acolytes vous invitent cordialement dans leur monde : une décharge encombrée de tout ce que la société met au rebut, objets périmés et humains inadaptés. Au milieu de cet espace inhospitalier, la petite communauté d’êtres bancals, mal fichus et à fleur de peau organise sa survie. Chacun tente de se faire une place au soleil, se reconstruire sur les ruines d’un monde qui l’a rejeté. Le grain de folie du créateur suisse donne à ce cauchemar clair-obscur un rythme effréné, des allures burlesques et déplace nos certitudes dans un grand éclat d’humour noir.

A partir de 12 ans

Durée : 1h15

Tarif : 24€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/danse-macabre

