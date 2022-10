DANSE – THE UKRAINIAN NATIONAL BALLET OF ODESSA LE LAC DES CYGNES

DANSE – THE UKRAINIAN NATIONAL BALLET OF ODESSA LE LAC DES CYGNES, 18 janvier 2023, . DANSE – THE UKRAINIAN NATIONAL BALLET OF ODESSA LE LAC DES CYGNES



2023-01-18 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-18 23:00:00 23:00:00 La compagnie a été fondée en 2006 dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, par Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation à jouer « Casse-Noisette » de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. La compagnie a été fondée en 2006 dans la magnifique ville côtière d’Odessa sur la Mer Noire, par Vladimir Troshenko à la suite d’une invitation à jouer « Casse-Noisette » de Tchaïkovski dans les théâtres les plus prestigieux des États-Unis. À partir de ce moment, la compagnie s’est engagée dans des tournées internationales à travers les États-Unis et le Canada, interprétant « Casse-Noisette » et « Le Lac des Cygnes » de Tchaïkovski, ainsi que des tournées réussies dans son pays natal, l’Ukraine, ainsi que dans toute l’Europe et l’Asie. The Ukrainian National Ballet of Odessa a eu le grand honneur de présenter sa production de « La Belle au Bois Dormant » de Tchaïkovski, la « Suite de Carmen » de Bizet / Shchedrin ainsi que plusieurs autres ballets modernes dont son interprétation de « Roméo et a Juliette » dans l’un des plus prestigieux théâtres d’Europe Le théâtre National Académique d’Opéra et de Ballet d’Odessa. Les costumes et les décors de The Ukrainian National Ballet of Odessa sont fabriqués à la main par les meilleurs maîtres dans les ateliers des Théâtres Nationaux d’Opéra et de Ballet d’Odessa et de Kyiv ». Le répertoire du Ballet National Ukrainien d’Odessa a été créé dans les règles de l’art, continuant et héritant de l’expérience de maîtres tels que Natalia Makarova, Rudolf Noureev, Mikhail Baryshnikov. dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville