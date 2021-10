Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Danse ta ville ! Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Danse ta ville ! Tarbes, 5 novembre 2021, Tarbes. Danse ta ville ! Rue Louis de Broglie Rendez-vous devant l’ancienne Ferme Fould Tarbes

2021-11-05 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-05 Rue Louis de Broglie Rendez-vous devant l’ancienne Ferme Fould

Tarbes Hautes-Pyrénées DANS6T et Parcours d’architecture s’associent pour la première fois en proposant plusieurs parcours qui font dialoguer danse hip-hop et découverte du patrimoine du 20e siècle.

Le quatrième rendez-vous de ce cycle vous fera partir à la découverte de l’architecture des quartiers de Bel-Air et de l’Ormeau. Un goûter sera offert à l’issue du parcours.

Manifestation organisée dans le cadre de l’édition 2021 de “C’est mon patrimoine”. Rue Louis de Broglie Rendez-vous devant l’ancienne Ferme Fould Tarbes

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse Rue Louis de Broglie Rendez-vous devant l'ancienne Ferme Fould Ville Tarbes lieuville Rue Louis de Broglie Rendez-vous devant l'ancienne Ferme Fould Tarbes