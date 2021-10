Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Danse ta ville ! Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Danse ta ville ! Tarbes, 4 novembre 2021, Tarbes. Danse ta ville ! Rendez-vous devant la Médiathèque 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes

2021-11-04 14:30:00 – 2021-11-04 Rendez-vous devant la Médiathèque 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes DANS6T et Parcours d’architecture s’associent pour la première fois en proposant plusieurs parcours qui font dialoguer danse hip-hop et découverte du patrimoine du 20e siècle.

Le troisième rendez-vous de ce cycle vous fera partir à la découverte de l’architecture du quartier de Laubadère, de l’Arsenal et de la Gare de Tarbes. > Goûter offert à l’issue du parcours Manifestation organisée dans le cadre de l’édition 2021 de “C’est mon patrimoine”. diffusiondans6t@gmail.com +33 6 40 42 68 57 Rendez-vous devant la Médiathèque 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse Rendez-vous devant la Médiathèque 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Ville Tarbes lieuville Rendez-vous devant la Médiathèque 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes