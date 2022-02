DANSE, SPORTS EXTREMES, VIDEO – Lévitation Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Comment un corps fait-il pour se déplacer et rester en suspension au-dessus du sol ? Pour y répondre, le chorégraphe Jean-Camille Goimard nous entraîne dans le monde fascinant du wingsuit… Un spectacle imaginé comme une plongée culturelle et sportive

