Musée départemental Stéphane Mallarmé, le samedi 14 mai à 19:00

Venez vivre une expérience de danse interactive et inédite avec le spectacle _Troc !_ _– Transmettez-nous un geste, nous vous offrons une danse…_ Confiez un geste aux danseuses et celles-ci vous livreront une danse inspirée du geste proposé. 1 minute 30 rien que pour vous, une chorégraphie improvisée, à la vue de tous, en musique. C’est ludique et généreux, parfois très émouvant et toujours très chaleureux ! Horaires à venir sur [www.musee-mallarme.fr](http://www.musee-mallarme.fr)

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

