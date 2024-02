Danse, sortie de résidence – Tetra, Quatre Saisons, Quatre Éléments Salle Jean-Favre Langres, vendredi 1 mars 2024.

Danse, sortie de résidence – Tetra, Quatre Saisons, Quatre Éléments Restitution dansée d’une semaine de travail en résidence avec le soutien de la ville de Langres, ouverte au public par la Compagnie ZEO Vendredi 1 mars, 19h00 Salle Jean-Favre Réservation sur HelloAsso ou directement à l’entrée de la salle Jean Favre le jour du spectacle

« Tetra, Quatre Saisons, Quatre Éléments »

Spectacle de danse – Sortie de résidence

Suite à une semaine de résidence à la salle Jean Favre et avec le soutien de la Ville de Langres, la compagnie ZEO proposera une restitution du travail effectué durant cette semaine :

« Tetra » du grec, signifiant “quatre”:Quatre saisons, Quatre éléments.La Compagnie ZEO souhaite explorer l’univers du mouvement en échos aux Quatre Saisons et aux Quatre Éléments qui régissent la Nature.

Trois danseurs évolueront sur ce thème, à travers les recompositions des Quatre Saisons de Vivaldi par Max Richter.Évoluant au gré des saisons et de la théorie des quatre éléments évoqués par le philosophe Empédocle, les trois danseurs souhaitent mettre leurs mouvements au service de la musique et du propos en créant leur univers qui sera le fruit de leur travail et de leur complicité.

Les danseurs restitueront leur travail de recherche pour donner lieu à une soirée ouverte au public.

Tarif libre dès 3€

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres

