Danse : Sisyphe heureux ! Albertville, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Albertville. Danse : Sisyphe heureux ! 2021-07-06 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-06 BP 181 135 place de l’Europe

Albertville Savoie EUR 9 25 De la maîtrise du geste dans les soli à la force déployée dans les duos, les corps se révèlent d’une rare beauté. Chacun, comme Sisyphe, lutte avec acharnement dans l’équilibre ou le déséquilibre, et repousse ses limites. billetterie@dometheatre.com +33 4 79 10 44 80 http://www.dometheatre.com/ dernière mise à jour : 2021-06-26 par

