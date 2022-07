Danse si t’es, 5 août 2022, .

Danse si t’es



2022-08-05 – 2022-08-05

Dans le cadre de la journée famille d’Éclat(s) de rue, saison des arts de la rue de Caen, le collectif HEDO propose un spectacle de danse.

«Danse si t’es» est une création à destination des enfants et de ceux qui le sont restés. Elle nous emmène dans ces lieux qui leurs sont dédiés. Ces parcs et jardins d’enfants, ces lieux qui nous remémorent cette époque de joie et d’imagination insouciante. Aujourd’hui, quelque peu délaissés, ils reflètent l’enfance, hypnotisée par ces écrans qui nous dirigent. Qui suis-je ? Où vais-je ? En quête d’identité et se questionnant sur cette réalité, les 4 interprètes décident d’y faire face, armés de leurs avions en papier.

Crédit photo : Le Moulin Fondu

