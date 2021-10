Danse / Si proche si loin – Aline Landreau Musée d’arts de Nantes, 13 novembre 2021, Nantes.

2021-11-13

Horaire : 18:00 18:30

Gratuit : oui Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations).

Dans le cadre de l’événement Du feu dans la chambre ! programmé en collaboration avec le Collectif Allogènes. Cette performance déplie, déplace, recycle et reformate les matières qui composent le solo CORPUS, créé en mars 2020 par la danseuse et chorégraphe Aline Landreau. Les mues successives du corps en mouvement et la transformation des matières brutes – peaux, feuilles, lianes, carapaces – viennent sonder notre rapport sensible au familier et à l’inconnu. Sont ainsi interrogées les dimensions de distance et d’intimité, dans un environnement minimaliste et immersif.Jeux de masques, de dissimulation et de transformation sont à l’œuvre, déjouant les questions identitaires et les assignations, de genre, de nature, de culture. Du feu dans la chambre ! est un événement annuel où le Collectif Allogène a carte blanche pour embraser le plateau du Nouveau Studio Théâtre avec des propositions chorégraphiques fortes. En novembre 2021, la 4ème édition coïncide avec la sortie du Collectif Allogène de la co-gestion du Nouveau Studio Théâtre. À cette occasion, les artistes invités se produisent dans différents lieux : au Nouveau Studio Théâtre, au Lieu Unique, au TU et au Musée d’arts. Distribution : Conception-scénographie-costumes-interprétation : Aline LandreauCollaboration artistique-musique-lumières : Antoine Monzonis-CalvetRegard extérieur : Alice Gautier / Production : Charlotte Giteau – Météores

Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://www.collectifallogene.com/