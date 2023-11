Danse : Shen Yun au Palais des Congrès Palais des Congrès de Paris Paris, 27 février 2024, Paris.

Du mardi 27 février 2024 au samedi 02 mars 2024 :

Le gong résonne, le rideau se lève et une scène céleste se déploie juste sous vos yeux. Des fées émergent d’une mer de nuages tourbillonnants. Des cavaliers mongols parcourent des prairies aussi vastes que le ciel. Emerveillez-vous de voir à quel point la culture classique chinoise peut être éclatante, passionnante et profonde avec Shen Yun, un spectacle présenté au Palais des Congrès du 27 février au 2 mars 2024.

Une Culture Divine – Perdue

Par leurs danses et leurs musiques à couper le souffle, les artistes de Shen Yun narrent une époque où les êtres divins foulaient le sol de la Terre, laissant derrière eux une culture qui allait inspirer des générations entières. La sagesse chinoise d’antan, imprégnée de spiritualité et de valeurs bouddhistes et taoïstes, a tout créé : des innovations médicales en passant par l’opéra, la danse, l’architecture et même les arts martiaux. Mais, après des dizaines d’années de régime communiste, une grande partie de cette culture inspirée du divin a été détruite, ou oubliée.

Faire revivre

5000 ans de civilisation

Shen Yun apporte un renouveau artistique splendide, rendant hommage au riche héritage culturel de la Chine. Chaque représentation se compose d’une vingtaine de scènes, passant bientôt d’une légende ou d’une dynastie à une autre. Les thèmes varient de l’élégance des dames de la cour de la dynastie Tang aux faits d’armes héroïques de vaillants généraux, de la philosophie intemporelle de Lao Tseu à des scènes spectaculaires de royaumes magiques. Certaines scènes évoquent également le sujet de la Chine d’aujourd’hui, mettant en lumière l’oppression que beaucoup ont vécue en conservant leur foi spirituelle, comme le Falun Dafa. Ces histoires de courage sont, le plus souvent, celles que le public trouve les plus touchantes et captivantes.

Le travail de Shen Yun transmet l’extraordinaire profondeur et la grandeur de la véritable culture chinoise, et fait revivre sur scène la magnificence de cinq mille ans de civilisation.

Trailer Officiel Shen Yun 2023

Palais des Congrès de Paris 2 place de la porte Maillot 75017 Paris

Contact : https://fr.shenyun.com/paris https://fr.shenyun.com/paris

