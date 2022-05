Danse : Shazam, 21 mai 2022, .

Danse : Shazam

2022-05-21 17:00:00 – 2022-05-21

Cie DCA / Philippe Decouflé

Y avait tant d’insouciance… et c’était bien

La danse en technicolor ! Philippe Decouflé, compagnon de longue date du Volcan, recrée pour notre plus grand plaisir la pièce Shazam inventée en 1998. Elle est l’œuvre d’un chorégraphe magicien et amoureux du cinéma, d’un Méliès la tête en bas et les pieds dans les nuages.

Tout est là pour réunir la délicatesse de son travail d’orfèvre avec le bonheur d’un spectacle souriant : l’élégance des corps s’amuse avec l’humour potache, les costumes insolents fricotent avec les effets d’optique alors que la danse s’invente feu d’artifice. Les trucages transforment la réalité en une fantasmagorie colorée, alors que la féerie s’invite dans chacun des tableaux… un ravissement à partager avec toutes les générations !

A partir de 8 ans – Représentation en audiodescription par Valérie Castan + visite tactile et atelier sensoriel à 15h

Durée : 1h30

Tarif : 33€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/shazam

