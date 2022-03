Danse : São Paulo Dance Company Le Havre, 4 mars 2022, Le Havre.

Danse : São Paulo Dance Company Place Niemeyer Le Volcan Le Havre

2022-03-04 – 2022-03-04 Place Niemeyer Le Volcan

Le Havre Seine-Maritime

Cassi Abranches / Jomar Mesquita / Jöelle Bouvier

> Trois chorégraphes pour une soirée haute en couleurs

La jeune et brillante São Paulo Dance Company présente la diversité de son répertoire à travers trois pièces à la fois virtuoses et passionnées. Chaque danse est une rencontre de corps et d’émotions, traversées par l’énergie fulgurante de danseurs, alliant la technique et le plaisir infini de danser.

> Mamihlapinatapai

Mamihlapinatapai, un mot issu d’une langue amérindienne, traduit une idée des plus complexes : « un regard partagé entre deux personnes qui espèrent chacune que l’autre va prendre l’initiative de quelque chose que les deux désirent, mais qu’aucune ne veut commencer. » Et c’est précisément le thème du ballet du Brésilien Jomar Mesquita : une évocation du désir amoureux avec quatre couples de danseurs.

> Agora

Agora, qui explore tous les sens que peut prendre le mot « temps », de la durée à la météorologie en passant par la mesure musicale.

Cassi Abranches, chorégraphe brésilienne, livre quant à elle sa toute dernière création,

> Odisseia

Odisseia, de Joëlle Bouvier, revisite dans une danse épique et sophistiquée le mythe d’Ulysse à la lumière du drame des migrations d’aujourd’hui. Elle mêle des extraits des Bachianas brasileiras d’Heitor Villa-Lobos, et de la Passion selon Saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach.

A partir de 12 ans

Durée : 1h30

Tarif : 33€

+33 2 35 19 10 20

Place Niemeyer Le Volcan Le Havre

