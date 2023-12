Danse Salsa cubaine : baila domingo Hôtel Mercure Paris Montmartre Sacré Cœur Paris, 17 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 17 décembre 2023

de 17h00 à 22h00

.Public adultes. payant

BAILA DOMINGO : L’EVENEMENT PRESTIGE de la salsa cubaine au CŒUR de Paris

BAILA DOMINGO

– Le dimanche C’EST L’EVENEMENT PRESTIGE de la salsa cubaine au CŒUR de Paris

– Le Mercure Paris Montmartre un hôtel de PRESTIGE avec son Bar Speak’Art, sa nouvelle terrasse Rooftop et son espace idéal pour la danse

Agape Event Paris c’est/Sait mettre au CŒUR de ses évènements le meilleur de la musique cubaine et surtout dans le CŒUR des Danseurs et Danseuses la joie, le plaisir et le goût du partage dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Hôtel Mercure Paris Montmartre Sacré Cœur 3, Rue Caulaincourt 75018 Paris

Contact : +33689548154 https://www.facebook.com/groups/374801664263224/ https://www.facebook.com/groups/374801664263224/ https://www.helloasso.com/associations/agapes-world/evenements/baila-domingo-17-decembre-2023

