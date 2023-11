Danse Salsa cubaine : baila domingo HOTEL MERCURE MONTMARTRE Paris, 10 décembre 2023, Paris.

Le dimanche 10 décembre 2023

de 17h00 à 22h00

.Public adultes. payant

Le dimanche c’est baïla domingo alors rendez-vous le 10 décembre pour une soirée « muy caliente ».

BAILA DOMINGO

– Le dimanche C’EST L’EVENEMENT PRESTIGE de la salsa cubaine au CŒUR de Paris

– Le Mercure Paris Montmartre est un hôtel de PRESTIGE avec son Bar Speak’Art, sa nouvelle terrasse Rooftop et son espace idéal pour la danse

Agape Event Paris Sait mettre au CŒUR de ses évènements le meilleur de la musique cubaine et surtout dans le CŒUR des Danseurs et Danseuses la joie, le plaisir et le goût du partage dans une ambiance conviviale et chaleureuse

AU CŒUR DU PROGRAMME

16H30

Accueil des invités

17H – 18H

Cours évolutif salsa cubaine – casino

LE PROF

Luis Jiménez

18H – 22H

VOTRE SOIREE

Dj Patricia La Peruana

HOTEL MERCURE MONTMARTRE 3 rue Caulaincourt 75018 Paris

Contact : https://www.helloasso.com/associations/agapes-world/evenements/baila-domingo-10-decembre-2023 +33689548154 https://www.facebook.com/groups/374801664263224 https://www.facebook.com/groups/374801664263224 https://www.helloasso.com/associations/agapes-world/evenements/baila-domingo-10-decembre-2023

AGAPE EVENT PARIS