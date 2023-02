«Danse royale du Cambodge», Parcours initiatique d’une anthropologue Maison des Cultures du Monde, 11 février 2023, Vitré .

«Danse royale du Cambodge», Parcours initiatique d’une anthropologue

2023-02-11 – 2023-02-11

L’exposition «Danse royale du Cambodge», le parcours initiatique d’une anthropologue :

Passionnée très jeune par la danse royale du Cambodge, Lucie Labbé a commencé à se former à cette pratique, proclamée Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité en 2003, avant de poursuivre dans la voie de l’anthropologie pour en étudier les modalités de transmission. À la manière d’un carnet de terrain, cette exposition invite à suivre le cheminement à la fois scientifique et sensible d’un double apprentissage : celui du métier d’anthropologue et de la danse royale cambodgienne.

La danse royale du Cambodge

La danse royale cambodgienne, aussi appelée danse classique cambodgienne, existait autrefois presque exclusivement au sein de la cour royale du Cambodge. Elle y tenait un rôle rituel et contribuait au prestige de la royauté khmère. Jusqu’au milieu du XXe siècle, seules des femmes pouvaient interpréter le répertoire de ces danses qui, depuis, s’est partiellement ouvert aux hommes.

Cette forme d’art rituel s’est aussi démocratisée par une diversification des lieux de pratique et de représentation. Aujourd’hui, elle est devenue un véritable symbole de la culture cambodgienne. De plus en plus connue – et reconnue – à travers le monde, elle a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2008 (originellement proclamée en 2003).

La Maison des Cultures du Monde à Vitré, le centre français du patrimoine culturel immatériel :

Depuis près de 40 ans, la Maison des Cultures du Monde contribue activement à enrichir la connaissance des diverses formes du patrimoine culturel immatériel et de leurs origines, à travers la recherche, la documentation.

https://www.maisondesculturesdumonde.org/

