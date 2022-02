Danse Roméo et Juliette Loudéac, 13 mai 2022, Loudéac.

Danse Roméo et Juliette Palais des congrès Bd des Priteaux Loudéac

2022-05-13 20:45:00 – 2022-05-13 Palais des congrès Bd des Priteaux

Loudéac Côtes d’Armor

Après le succès de Carmen en 2020, François Mauduit revient à Loudéac avec sa nouvelle création : Roméo et Juliette.

L’ascension de sa compagnie n’en finit plus et c’était comme une évidence pour l’ancien soliste de Maurice Béjart, formé à l’école de l’Opéra de Paris, de créer un ballet autour d’une histoire de grande envergure comme celle de Roméo et Juliette.

Parce que Roméo et Juliette, c’est nous, c’est vous, ce sont eux et pas toujours ceux qu’on croit.

Parce que Roméo et Juliette sont intemporels et que l’intolérance, toujours d’actualité, fera toujours naître de nouveaux amants maudits.

Parce que la force de ces histoires qui œuvrent pour l’universel est source de rencontres imaginaires et artistiques hors du commun.

Parce que le corps dansant, justement, ne souffre d’aucune époque, d’aucune frontière et est universel quel que soit notre origine, notre milieu social, notre religion, nos choix de vie, notre sexualité.

À ce chef d’œuvre de Shakespeare sont associées les plus belles partitions de Prokofiev et Berlioz, et les plus belles chansons de Jacques Brel, collaboration rendue possible grâce sa fille.

Durée : 1h55 avec entracte.

pcc@ville-loudeac.fr +33 2 96 28 65 50 http://www.pcc-loudeac.fr/

