2022-02-23 20:00:00 – 2022-02-23 21:10:00

Splendide épopée, Romances inciertos est un spectacle hybride, qui s’apparenterait au récital, ou au concert dansé, ou à l’oratorio. Si l’on arrive si difficilement à le faire entrer dans des cases, c’est que les deux concepteurs s’en échappent sans cesse : Nino Laisné et François Chaignaud sont, l’un comme l’autre, inclassables. Tous les deux partagent un art de la transformation et déjouent les genres avec talent. accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda/romance-inciertos/ Valeur absolue

