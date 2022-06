Danse : « Rodin » par le Ballet Julien Lestel Deauville, 22 octobre 2022, Deauville.

Danse : « Rodin » par le Ballet Julien Lestel

2022-10-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-22

Julien Lestel rend hommage à l’œuvre du génial sculpteur dans cette création inspirée par ses neuf chorégraphies filmées au musée Rodin. La force du Penseur, la puissance de Balzac, l’abandon du Baiser… les mouvements du corps en réponse à ceux de l’âme et des passions, et aux fantasmes de l’artiste.

Un ballet vibrant et magnifique !

+33 2 31 14 31 14 http://www.lucienbarriere.com/fr/Casino/Deauville/accueil.html

