Danse rétro disco Bourges, dimanche 24 mars 2024.

Nouvel évènement au Moulin de la Voiselle, venez danser sur des rythmes entrainants.

Si vous souhaitez passer un bel après-midi et le prolonger jusqu’en début de soirée n’hésitez plus et venez vous déhancher au rythme de la musique. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24 20:00:00

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire lesfaiseurs18@gmail.com

L’événement Danse rétro disco Bourges a été mis à jour le 2024-02-28 par OT BOURGES