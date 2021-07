[ DANSE ] – Répercussions – Ana Pérez Centre François Mauriac – Malagar, 17 septembre 2021, Saint-Maixant.

Centre François Mauriac – Malagar, le vendredi 17 septembre à 18:00

[ VOIR ] Répercussions – Ana Pérez ———————————— ### ven. 17 septembre – 18h « Mes pas viennent du flamenco, mon métissage me rappelle d’où je viens et mes goûts sont tout simplement le reflet de ma génération. Aujourd’hui ma danse n’appartient plus à un mouvement précis ». Du Cap Vert à l’Espagne en passant par les Antilles, la trajectoire d’Ana Pérez est riche en résonances et en répercussions. Un puzzle culturel qu’elle entreprend d’explorer avec, comme principal instrument, son pied frappant la scène, rythmant les souvenirs et jouant la musique de son intimité – des palmas latines lorgnant sur le trip-hop. — Production Association Miscea Danse / Coproduction CDCN de Guyanne – Touka danses, Association Solea, Arts et Musiques en Provence / Avec le soutien de La région Sud, Arsud, Klap Maison pour la danse à Marseille, CDCN du Val-de-Marne – La briqueterie, CCN de Roubaix – ballet du Nord, l’Astronef et le Pôle 164 / Accompagné par l’Arcade — En partenariat avec le Centre François Mauriac, dans le cadre des Vendanges de Malagar 2021 [+ d’infos sur notre site internet](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/repercussions-ana-perez-18-sept-2021/)

Entrée libre sur réservation

Centre François Mauriac – Malagar 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant Gironde



