Danse Quelque part par ici — Kono atari no dokoka Amiens, mercredi 10 avril 2024.

Michikazu Matsune | Martine Pisani

Il faut l’audace de l‘artiste japonais pour revisiter dans une création détonante le travail de Martine Pisani, qui a marqué à jamais l’histoire de la danse contemporaine.

Tout au long de sa carrière, la chorégraphe française a consigné ses pensées, ses notes et ses dessins dans de petits carnets. Cette matière brute a servi de point de départ à Martine Pisani, au danseur et chorégraphe Michikazu Matsune ainsi qu’au peintre, danseur et performer Theo Kooijman pour créer une nouvelle œuvre, relecture moderne de la carrière de l’artiste française. Le projet créé au Festival d’Avignon 2023, s’incarne à la fois par des images d’archives, des conversations entre les trois protagonistes et des performances dansées. 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:30:00

fin : 2024-04-10 22:00:00

2 place Léon Gontier

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

