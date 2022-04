DANSE : Poussière d’étoiles Rochechouart Rochechouart Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Rochechouart mer 27 avril, 15h et 16h45 au Musée départemental d’art contemporain de la Haute-Vienne – Château de Rochechouart

sam 18 juin, 21h30 au « plancher de la météorite »

Gratuit. Ouvert à tous. DURÉE 1h environ Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ? Non, mais des cailloux oui ! Objets de fascination depuis la nuit des temps, les météorites sont de précieux témoins de l’histoire de notre Système solaire. Poussière d’étoiles est un spectacle dansé, pensé autour de ces fragments de corps rocheux extraterrestres, autour de la magie qu’ils évoquent, ayant traversé la nuit des temps… Claude Brumachon a chorégraphié des mouvements autour du cosmos, des étoiles, des planètes, des matières, des cendres, des météorites, des pierres, des couleurs, des nébuleuses, des aurores boréales, de l’éther, de la lave, du magma, du minéral. Le temps de deux représentations vous serez embarqués vers d’autres planètes, tant imaginaires que réelles !

Ce voyage chorégraphique vous est proposé en deux étapes :

– Une première étape sous forme d’une création déambulatoire dans le Musée d’art contemporain de Rochechouart. Les danseurs emmèneront le public d’une salle à l’autre, dans le rituel d’un cheminement magique.

– Une deuxième étape présentée sur le « plancher de la météorite », nommé d’après cette comète venue s’échouer à Rochechouart.

