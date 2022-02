Danse : Point Zéro / Wo-man Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Danse : Point Zéro / Wo-man Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence

2022-03-08 20:00:00

Valence Drôme EUR À la croisée des styles, la danse d’Amala Dianor puise sa source dans le hip hop, le contemporain et le classique, mais aussi le sabar, danse traditionnelle sénégalaise. Il livre ici deux pièces, dévoilant une gestuelle à la fois fluide et énergique. delphine.jay@lux-valence.com +33 4 75 82 44 15 http://www.lux-valence.com/ Lux 2.0 scène nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence

