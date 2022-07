DANSE – PLAY Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

DANSE – PLAY Metz, 10 juillet 2022, Metz. DANSE – PLAY

Boulevard André Maginot PORTE DES ALLEMANDS Metz Moselle PORTE DES ALLEMANDS Boulevard André Maginot

2022-07-10 17:00:00 – 2022-07-10 17:45:00

PORTE DES ALLEMANDS Boulevard André Maginot

Metz

Moselle Dans le cadre des Rendez-vous culturels de l’été, la compagnie Corps in Situ vous propose son spectacle « Play ». Play est une performance où le public devient chorégraphe le temps d’une partie. Grâce à divers accessoires, les spectateurs pourront compléter la chorégraphie principale et diriger un duo de danseurs dans la création d’une nouvelle séquence dansée, dans le choix de la musique et des costumes. Avec Play, la compagnie continue d’explorer la relation public-artistes en plaçant cette fois-ci le public au cœur du processus de création chorégraphique dans une ambiance ludique et familiale. PORTE DES ALLEMANDS Boulevard André Maginot Metz

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse Metz Moselle PORTE DES ALLEMANDS Boulevard André Maginot Ville Metz lieuville PORTE DES ALLEMANDS Boulevard André Maginot Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

DANSE – PLAY Metz 2022-07-10 was last modified: by DANSE – PLAY Metz Metz 10 juillet 2022 Boulevard André Maginot PORTE DES ALLEMANDS Metz Moselle

Metz Moselle