2022-12-14 – 2022-12-16 Charleville-Mézières Ardennes 8 8 EUR Place du Théâtre Théâtre Charleville-Mézières Il était une fois… L’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, le chasseur, le grand-père, le loup… En vrai ! Dans ce conte intemporel, les personnages familiers imaginés par Prokoviev sont incarnés par de jeunes danseurs talentueux. Né du désir de faire découvrir aux enfants les instruments de l’orchestre, ce conte symphonique est devenu, pour la chorégraphe et talentueuse danseuse du Ballet Preljocaj Émilie Lalande, l’occasion de les sensibiliser à l’art du geste. Pierre, l’enfant qui cherche des amis et s’entoure d’un canard et d’un oiseau pour vivre ses aventures, nous transmet son enthousiasme de vie. Le décor est sobre dans ce ballet enlevé de grande qualité, idéal pour découvrir l’univers de la danse et faire ses premiers pas de spectateur. +33 3 24 32 44 50 http://www.charleville-mezieres.fr/ Charleville-Mézières

