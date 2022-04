DANSE Pavillon de vendôme Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

DANSE Pavillon de vendôme, le samedi 14 mai

Pavillon de vendôme, le samedi 14 mai à 20:00

Les élèves de l’option danse seconde du lycée Cézanne présentent leur travail réalisé en lien avec le musée des Tapisseries et le musée Granet, autour de la thématique “gestes et mouvements »(issue du dispositif académique). Le Pavillon de Vendôme, leur offre la possibilité d’allier ce travail sur les émotions au dessin dans l’espace réalisé par l’artiste Karine Debouzie dans le cadre de l’exposition Lignes de désir. Ainsi, leurs chorégraphies font écho aux courbes et contres courbes qui animent la façade et contrastent avec la régularité de son ordonnance. Cette option, encadrée par Mme Ponchin, permet aux élèves d’explorer les différents styles de danse, de vivre des ateliers de pratique avec des intervenants professionnels et de se rendre à des spectacles. Spectacle de danse proposé par des lycéens, en interaction avec l’exposition de Karine Debouzie Pavillon de vendôme 13 rue de la Molle / 32, rue Celony, 131000 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

