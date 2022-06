DANSE PASSANTE Nort-sur-Erdre, 10 juillet 2022, Nort-sur-Erdre.

DANSE PASSANTE

Ecluse de Cramezeul Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

2022-07-10 – 2022-07-10

Nort-sur-Erdre

Loire-Atlantique

Nort-sur-Erdre

Danse Passante vous est ouverte.

De l’écluse de Cramezeul à Bout de Bois (Héric)

en partenariat avec LA CUEILLEUSE, écluse, fournil, café, jardin à Cramezeul

« Nous vous invitons à une DANSE PASSANTE

Marchante, dansante, cueilleuse, diurne, nocturne, fleurie, halée

À user les semelles sur de longues distances ou à bouger sur place

Pour un aller simple ou bouclé

En bordure de halage, en détour forestier, en pause ombragée

Pour un café carte postale, quelques heures déroulantes

Et plus encore si le chemin vous appelle.

Nous sommes une BANDE de PASSANTES, danseur.eu.ses, chanteur.euse.s, penseur.euse.s, rêveur.euse.s, passeur.euse.s

Joignez-vous à notre mouvement pour ensemble délier les corps, ouvrir les voix, danser et chanter le paysage ou être spectateurs-oiseaux de cette farandole. »

Une manifestation poétique en itinérance, de Nantes à Redon, par le chemin de halage du canal de Nantes à Brest. Avec la participation d’artistes et de musiciens.

+33 6 23 22 44 29 https://www.dansepassante.org/

Danse Passante vous est ouverte.

De l’écluse de Cramezeul à Bout de Bois (Héric)

en partenariat avec LA CUEILLEUSE, écluse, fournil, café, jardin à Cramezeul

« Nous vous invitons à une DANSE PASSANTE

Marchante, dansante, cueilleuse, diurne, nocturne, fleurie, halée

À user les semelles sur de longues distances ou à bouger sur place

Pour un aller simple ou bouclé

En bordure de halage, en détour forestier, en pause ombragée

Pour un café carte postale, quelques heures déroulantes

Et plus encore si le chemin vous appelle.

Nous sommes une BANDE de PASSANTES, danseur.eu.ses, chanteur.euse.s, penseur.euse.s, rêveur.euse.s, passeur.euse.s

Joignez-vous à notre mouvement pour ensemble délier les corps, ouvrir les voix, danser et chanter le paysage ou être spectateurs-oiseaux de cette farandole. »

Nort-sur-Erdre

dernière mise à jour : 2022-06-28 par