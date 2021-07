Héric Héric HERIC, Loire-Atlantique DANSE PASSANTE Héric Héric Catégories d’évènement: HERIC

Loire-Atlantique

2021-07-28 09:00:00 – 2021-07-28 18:00:00

Héric Loire-Atlantique Héric Danse Passante vous est ouverte.

Bienvenue pour 1 heure, une matinée, une journée ou plus.

Venez y danser, la regarder, l’écouter, la laisser passer, y jouer, y chanter.

9 h : préparation, échauffement des corps

10 h : départ de la danse passante

12 h : pause – repas – repause

15 h : départ de la danse passante

18 h : arrivée / pratique de récupération & discussions, débats Une manifestation poétique en itinérance, de Nantes à Douarnenez. De Nantes à Redon, par le chemin de halage du canal de Nantes à Brest. De Quimper à Douarnenez, par le GR38. Etape Héric (Le Glasnet) / Blain 13 km. Avec la participation d’artistes et de musiciens. https://www.dansepassante.org/ Danse Passante vous est ouverte.

