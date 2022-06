DANSE PASSANTE Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

Loire-Atlantique A 11h, depuis la place du marché de Blain, nous vous emmènerons jusqu’au port de Blain par une Danse Passante. Une manifestation poétique en itinérance, de Nantes à Redon, par le chemin de halage du canal de Nantes à Brest. 77 kilomètres de danse sur une scène inhabituelle, extérieure, mobile, paysagée, ouverte, naturelle. Avec la participation d’une quinzaine d’artistes et de musiciens. https://www.dansepassante.org/ A 11h, depuis la place du marché de Blain, nous vous emmènerons jusqu’au port de Blain par une Danse Passante. Quai Surcouf Le port Blain

