Danse ou crêve Théâtre (Le) – Rezé, 4 février 2023, Rezé.

2023-02-04

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 12€9€ (tarif réduit) À partir de 12 ans

Une pièce chorale (11 comédiennes et comédiens) librement inspirée du superbe roman/film « On achève bien les chevaux » (Sydney Pollak). Jusqu’où allons-nous pour survivre ? Sommes-nous prêts à danser des jours durant pour survivre ? Dans les années 30 durant la grande dépression aux USA, les marathons de danse étaient fort répandus. L’action de « Danse ou crève » se situe en 2040, post effondrement, et n’a jamais sonné aussi proche de notre époque… 2040 – Dans les sociétés post-industrielles, l’effondrement économique provoqué par l’épuisement des ressources énergétiques et l’énième éclatement de la bulle financière a laissé place à une logique de pure survie. Alors, pour manger, être au chaud et continuer d’y croire, on se lance dans des marathons de danse. Des couples, maris et femmes, amants, amantes, amis, amies, frères et sœurs, ou de parfaits inconnus, viennent y danser des heures entières avec l’infime espoir de décrocher le gros lot. Spectacle proposé dans le cadre de la saison PRESTE – 6 spectacles d’impro au théâtre de Rezé – en partenariat avec la ville de Rezé.

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

