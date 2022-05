Danse orientale avec Shakti

Danse orientale avec Shakti, 8 juillet 2022, . Danse orientale avec Shakti

2022-07-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-08 19:30:00 19:30:00 Venez (re)découvrir la danse orientale à travers cette initiation d’une heure proposée par Shakti. Une séance en plein air, sous le doux soleil du soir, à prolonger autour d’un verre au Chat Perché si vous le souhaitez.

Un cours accessible à tous les niveaux pour découvrir une autre manière de pratiquer la danse. Une séance pour s’amuser et se détendre.

Pour parfaire la soirée, Le Chat Perché propose aux participant.e.s de l’atelier Danse Orientale, une formule exclusive petite planche + boisson (1 verre de vin ou 25cl de bière ou cidre ou un soft) . Si vous souhaitez réserver un apéritif, merci de le préciser dans le formulaire d’inscription.

dernière mise à jour : 2022-05-19

