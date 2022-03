Danse N’Speak Easy Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Danse N’Speak Easy Villeneuve-sur-Lot, 26 mars 2022, Villeneuve-sur-Lot. Danse N’Speak Easy Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

2022-03-26 – 2022-03-26 Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Danse N’Speak Easy : la virtuosité des Wanted Posse, une bonne dose d’humour et une scénographie léchée. Ce spectacle est un cocktail inattendu, associant la danse et le burlesque, ou quand le charleston se confond avec le breakdance…

Tout public à partir de 5 ans. Durée 1h00 Danse N’Speak Easy : la virtuosité des Wanted Posse, une bonne dose d’humour et une scénographie léchée. Ce spectacle est un cocktail inattendu, associant la danse et le burlesque, ou quand le charleston se confond avec le breakdance…

Tout public à partir de 5 ans. Durée 1h00 +33 5 53 40 49 49 Danse N’Speak Easy : la virtuosité des Wanted Posse, une bonne dose d’humour et une scénographie léchée. Ce spectacle est un cocktail inattendu, associant la danse et le burlesque, ou quand le charleston se confond avec le breakdance…

Tout public à partir de 5 ans. Durée 1h00 Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2021-12-24 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Théâtre Georges-Leygues Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Danse N’Speak Easy Villeneuve-sur-Lot 2022-03-26 was last modified: by Danse N’Speak Easy Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 26 mars 2022 Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne