Reims Marne Reims Concert de soutien au peuple ukrainien. Cycle de concerts : Forum Voix Étouffées / Orchestre Les Métamorphoses L’éclatement des modèles qui caractérise les années vingt, se traduit par l’exploration de nouvelles sonorités au travers de formations instrumentales d’une douzaine de musiciens. Ces formations, d’une grande diversité instrumentale, caractérisent tous les genres, du néo-clacissisme au jazz en passant par l’atonalité. Elles s’adaptent également aux nouvelles formes de musique d’accompagnement, qu’il s’agisse de la danse moderne de l’époque ou du cinéma. L’émancipation de la danse et sa sortie des carcans classiques est caractérisée pendant la même période par une avant-garde en quête de découvertes et d’exploration, voire d’expérimentations formelles, comme ce fut le cas pour Isadora Duncan, par exemple. Le présent programme propose la recréation d’un ballet de deux danseurs qui interprèteront l’œuvre comme une « performance » accompagnée par l’orchestre. La recette de ce concert sera intégralement réservée à une ONG accueillant des réfugiés ukrainiens. Danse nouvelle OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

