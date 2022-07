Danse : Nos rituels Le Havre, 4 octobre 2022, Le Havre.

Danse : Nos rituels

Le Volcan Place Niemeyer Le Havre Seine-Maritime Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie Place Niemeyer Le Volcan

2022-10-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-04

Place Niemeyer Le Volcan

Le Havre

Seine-Maritime

Le Havre

Si on vous demandait de raconter un souvenir, vous, ce serait quoi ?

A partir de cette question posée à chacun des interprètes, La BaZooKa part en vadrouille sur les traces d’aventures personnelles uniques et pourtant puissamment universelles. Sur scène, ils sont sept, splendides et un peu ridicules, similaires et pourtant singuliers, pareils à des icônes, intemporels et lumineux dans leurs combinaisons moulantes

Car du rituel du soir au rite initiatique, de la mythologie personnelle au quasi-sacré de la mémoire collective, il n’y a qu’un pas – de danse ! Galoper sans toucher les lignes du carrelage, passer sa première audition… autant de récits qui, par la magie d’une écriture de plateau inventive, dont instantanément scintiller l’imaginaire et provoquent l’identification. Ça parle de Noël et de nuages, de retrouvailles et de première fois, de savoir écouter (ou pas), de ce qu’on raconte et ce qu’on tait… et c’est rythmé par des chœurs et des danses païennes, qui tiennent du folklore comme du bal à flonflons.

« Nos rituels » relève de l’archéologie malicieuse, archi-concrète et poétique ; nostalgique et léger comme une fête de rentrée, ça pétille du plaisir de se retrouver. Surtout, on y rit tant qu’on vous promet : « Ça fait tellement du bien » a été en février dernier ce qui s’est le plus entendu à la sortie de la première, alors ça aurait été trop dommage de ne pas remettre le couvert. Champagne ?

A partir de 12 ans

Durée : 1h20

Tarif : 18€

Si on vous demandait de raconter un souvenir, vous, ce serait quoi ?

A partir de cette question posée à chacun des interprètes, La BaZooKa part en vadrouille sur les traces d’aventures personnelles uniques et pourtant puissamment universelles. Sur…

billetterie@levolcan.com +33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/

Si on vous demandait de raconter un souvenir, vous, ce serait quoi ?

A partir de cette question posée à chacun des interprètes, La BaZooKa part en vadrouille sur les traces d’aventures personnelles uniques et pourtant puissamment universelles. Sur scène, ils sont sept, splendides et un peu ridicules, similaires et pourtant singuliers, pareils à des icônes, intemporels et lumineux dans leurs combinaisons moulantes

Car du rituel du soir au rite initiatique, de la mythologie personnelle au quasi-sacré de la mémoire collective, il n’y a qu’un pas – de danse ! Galoper sans toucher les lignes du carrelage, passer sa première audition… autant de récits qui, par la magie d’une écriture de plateau inventive, dont instantanément scintiller l’imaginaire et provoquent l’identification. Ça parle de Noël et de nuages, de retrouvailles et de première fois, de savoir écouter (ou pas), de ce qu’on raconte et ce qu’on tait… et c’est rythmé par des chœurs et des danses païennes, qui tiennent du folklore comme du bal à flonflons.

« Nos rituels » relève de l’archéologie malicieuse, archi-concrète et poétique ; nostalgique et léger comme une fête de rentrée, ça pétille du plaisir de se retrouver. Surtout, on y rit tant qu’on vous promet : « Ça fait tellement du bien » a été en février dernier ce qui s’est le plus entendu à la sortie de la première, alors ça aurait été trop dommage de ne pas remettre le couvert. Champagne ?

A partir de 12 ans

Durée : 1h20

Tarif : 18€

Place Niemeyer Le Volcan Le Havre

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie