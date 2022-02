Danse : Nos rituels Le Havre, 22 février 2022, Le Havre.

Danse : Nos rituels Place Niemeyer Le Volcan Le Havre

2022-02-22 – 2022-02-22 Place Niemeyer Le Volcan

Le Havre Seine-Maritime

La BaZooKa

Tu te rappelles… ?

Si vous deviez raconter un souvenir. Sans réfléchir. Lequel viendrait en premier ?

Les neuf interprètes de cette nouvelle création de la compagnie havraise La BaZooKa vous convient à un voyage dans le temps sensible et ludique. Tels des archéologues de l’intime armé de leur habituel brin de folie, ils plongent dans des fragments de mémoires collectives et de souvenirs personnels, moments vécus ou fantasmés. Ils convoquent une galerie de personnages qui dansent et chantent leur mémoire se jouant des anachronismes. Rires ou larmes, lâchetés ou instants de bravoure, toutes les histoires, les couchers de soleil, les mariages et les enterrements, les crèches de Noël et les hasards se nouent et s’entrechoquent en faisant des étincelles. Cet opus invite à une rêverie joyeuse et vivante, à une célébration qui réenchante notre humanité bouillonnante.

A partir de 13 ans

Durée : 1h

Tarif : 18€

Répétition publique le 10 février :

La compagnie La BaZooKa au travail sur le plateau du Volcan pour sa prochaine création vous ouvres ses portes le temps d’une répétition, suivie d’un moment d’échange avec l’équipe artistique.

Gratuit, sur inscription au 02.35.19.10.20.

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/nos-rituels

