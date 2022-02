[Danse] Nos Rituels Dieppe, 1 mars 2022, Dieppe.

[Danse] Nos Rituels Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

2022-03-01 20:00:00 – 2022-03-01 21:00:00 Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale

Dieppe Seine-Maritime

Si vous deviez raconter un souvenir. Sans réfléchir. Lequel viendrait en premier ?

Sur un plateau nu où tout évoque une forêt, neuf interprètes nous convient à un voyage dans le temps à travers les souvenirs et vers un avenir fait de fantasmes mais surtout de désirs. Tels des archéologues de l’intime, armés de leur brin de folie, ils plongent dans notre mémoire collective avec des souvenirs personnels. Ils dansent comme ils ont dansé dans leurs souvenirs, chantent et racontent des histoires. Des histoires vraies. Lâchetés, larmes, catastrophes, fous rires et crèches de Noël se nouent et s’entrechoquent. Ils dansent, chantent, célèbrent tous les moments de la vie. Ensemble, ils tricotent quelque chose qui devient vrai parce qu’un souvenir intime, une fois ravivé et partagé, devient une sorte de ciment émotionnel, un socle rassurant et stimulant pour un nouveau départ. À travers Nos Rituels, La BaZooKa nous emmène dans un voyage temporel qui compose un portrait ludique et sensible de notre humanité et tente d’apporter à notre époque tourmentée une once de relativité.

Chorégraphie Sarah Crépin & Etienne Cuppens

Compagnie La BaZooKa

Coproduction DSN

Danse dès 10ans

Réservation conseillée

Quai Bérigny Dieppe Scène Nationale Dieppe

