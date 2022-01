Danse nomade Roseraie de Morailles, 27 janvier 2022, Pithiviers-le-vieil.

Avec Ohanna Le Guennec – Rendez-vous des habitants-Résa obligatoire Et si on venait déconfiner et libérer les corps par la danse ? Ohanna Le Guennec vous propose un atelier de danse nomade où la liberté de mouvement et l’expression corporelle sont au cœur. Il n’est pas nécessaire de savoir danser, juste d’avoir un corps ! ?? Atelier de danse libre où la vitalité et la créativité se révèlent. Il n’y a rien à apprendre, ni reproduire et encore moins retenir de chorégraphie, juste de se laisser inspirer et porter par les musiques du monde… La danse nomade est inspirée par la danse thérapie, la danse-contact-improvisation, la marche butô, la méditation et diverses pratiques artistiques. Bien plus qu’une pratique dansée, c’est un voyage intérieur, nous reliant à notre nature profonde, notre

https://lesjardinsdelavoieromaine.com/la-roseraie-de-morailles/

2022-01-27T18:00:00 2022-01-27T19:30:00