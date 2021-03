Montréal EspaceTrad Montreal Danse-Neige 2021 EspaceTrad Montréal Catégorie d’évènement: Montreal

Danse-Neige 2021 EspaceTrad, 20 mars 2021-20 mars 2021, Montréal. Danse-Neige 2021

du samedi 20 mars au dimanche 21 mars à EspaceTrad

▶️ En 2021, EspaceTrad vous invite à vivre **Danse-Neige**, cette belle expérience rassembleuse de personnes passionnées, entièrement en ligne. Découvrez avec nous les avantages du virtuel lors d’ateliers de formation, de concerts et de sessions de musique et de danse traditionnelles québécoises. ▶️ Inscription: [[https://www.eventbrite.ca/e/inscription-danse-neige-2021-edition-virtuelle-145080101489](https://www.eventbrite.ca/e/inscription-danse-neige-2021-edition-virtuelle-145080101489)](https://www.eventbrite.ca/e/inscription-danse-neige-2021-edition-virtuelle-145080101489)

Vous aurez accès à 2 séries d’ateliers offert simultanément sur 2 comptes Zoom. Ces infos vous seront communiquées après votre inscription.

Info: [www.espacetrad.org](https://espacetrad.org/)

Gratuit

Évènement en ligne – deux jours d’ateliers et de concerts EspaceTrad 10300 Rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E5, Canada Montréal Ahuntsic-Cartierville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-20T15:00:00 2021-03-20T23:00:00;2021-03-21T15:00:00 2021-03-21T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Montreal Autres Lieu EspaceTrad Adresse 10300 Rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E5, Canada Ville Montréal