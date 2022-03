Danse NARR avec le lycée Schattenmann Bouxwiller, 4 mars 2022, Bouxwiller.

Danse NARR avec le lycée Schattenmann Bouxwiller

2022-03-04 – 2022-03-04

Bouxwiller Bas-Rhin Bouxwiller

Dans le cadre des cours d’éducation socioculturelle au lycée agricole Schattenmann, les élèves de terminale sont amenés chaque année à découvrir une pratique artistique et à « s’y frotter ».

Cette année, la conscience et l’expression du corps par la danse sont leurs outils de prédilection.

Vidal BINI et Caroline ALLAIRE accompagnent les élèves dans une pratique en lien avec le projet NARR, développé par KiloHertZ. L’atelier se déploie sur une semaine complète, pendant laquelle les élèves sont engagés pleinement dans ce projet. Une « semaine culturelle ».

Pendant ces 30 heures de cheminement, ils explorent à la fois leur corps et ses possibilités infinies de mouvement, ainsi que les danses qu’ils et elles connaissent, qui leur appartiennent, auxquelles ils et elles s’identifient. Ils travaillent aussi à se transmettre entre eux ces danses, cultivent le plaisir de danser ensemble et de partager une expérience collective

issue de leurs individualités combinées.

À l’issue de cette semaine d’atelier et d’expérimentation, les élèves inventent ensemble une performance proposée au public, non pas comme un spectacle terminé et maîtrisé, mais comme la suite de leur aventure, faite de surprise et d’inconnu.

Semaine culturelle menée par Pascale FREY, enseignante, Caroline ALLAIRE et Vidal BINI, danseurs et chorégraphes.

Restitution par les élèves du lycée de leur semaine de découverte d’une pratique artistique.

