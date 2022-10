Danse-Musique : Trois pas deux sons, 19 avril 2023, .

Danse-Musique : Trois pas deux sons



2023-04-19 15:00:00 – 2023-04-19

De la Compagnie Impact

« Dans un monde où tout est possible, celui d’ici et maintenant, de l’imaginaire et de l’enfance, deux personnages lunaires s’éveillent. Chacun a son langage, chacun a sa curiosité, mais tous deux partagent un même chemin : celui qui mènera à notre rencontre à tous ! Et c’est là la plus belle aventure que nous ayons à partager, petits comme grands, voyageurs de la vie et d’un instant commun… »

Une scénographie onirique, danse, musique, langage émotionnel, communication non-verbale et mouvements authentiques se déploient comme autant de portes d’accès au sensible et à l’imaginaire individuel puis collectif des tout jeunes spectateurs ( sans oublier les adultes !).

Durée : 30 min – Tout public.

Spectacle à 10h pour les 0-2 ans et à 15h pour les 3-5 ans.

Tarif : 5 €

Réservation obligatoire

