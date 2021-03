Nantes EN LIGNE / EN VISIO Loire-Atlantique, Nantes Danse Musique Rhône Alpes : Shit Forest – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Danse Musique Rhône Alpes : Shit Forest – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 27 mars 2021-27 mars 2021, Nantes. 2021-03-27 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique. Concert. Avec « Shit Forest », l’artiste Loup Gangloff – alias Danse Musique Rhône Alpes, membre actif du groupe Deux Boules Vanille – célèbre la dance commerciale des années 1990 et la musique électronique radicale. À grand renfort de boucles analogiques et de percussions (des toms basses aux marimbas “bricolés maison”, en passant par divers éléments de batterie préparés), D.M.R.A déploie une musique infiniment contrastée, oscillant entre l’électro 8-bit et la musique concrète pulsée. L’artiste présentera un set axé principalement sur le marimba préparé spécialement pour Variations. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne EN LIGNE / EN VISIO . Nantes

