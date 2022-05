Danse, musique et jeux bretons L’Atelier Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Après-midi festif et ludique, avec le Bagad Bro an Aberioù, de la danse bretonne par Avel Dro Gwiseni et Avel Deiz, des ateliers de pratique musicale par Sonerion, et des jeux bretons avec C’hoarioù Kilhoù.

Gratuit

Dans le cadre de la fête de la Bretagne, après-midi festif et ludique, avec musique, danse et jeux bretons. L’Atelier chemin des dames 29260 Lesneven Lesneven Finistère

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T19:00:00

