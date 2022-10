Danse-musique en français-basque : Mitologia Txikiak par Bilaka Kolektiboa Saint-Palais, 5 octobre 2022, Saint-Palais.

Danse-musique en français-basque : Mitologia Txikiak par Bilaka Kolektiboa

Espace Chemins Bideak Saint-Palais Pyrnes-Atlantiques

2022-10-05 17:00:00 – 2023-05-21

Saint-Palais

Pyrnes-Atlantiques

Dans de courtes pièces chorégraphiques et musicales, quatre danseurs et un musicien mettent en scène une ribambelle de personnages étranges, aussi merveilleux que monstrueux.

Entre danse et contorsions, assemblages de corps, de son et de costumes ils revisitent ensemble la mythologie basque, les rites carnavalesques, les contes et légendes qui constituent notre imaginaire collectif.

CAPB

Saint-Palais

