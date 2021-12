Danse & musique baroque : un alliage en mouvement Centre de musique baroque de Versailles, 28 avril 2022, Versailles.

du jeudi 28 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 à Centre de musique baroque de Versailles

Avec les chorégraphes Bruno Benne et Hubert Hazebroucq et le violoniste Olivier Briand, les participants musiciens et danseurs exploreront, grâce aux Caractères de la danse de Rebel, la pratique du menuet, de la bourrée et de la chaconne. Une excellente occasion de rencontres entre deux mondes qui ne se côtoient que trop peu !

Danse et musique sont intimement liés à l’époque baroque, et plus encore en France, véritable « paradis » de la danse aux XVIIe et XVIIIe siècles !

Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T20:30:00;2022-04-29T09:30:00 2022-04-29T17:30:00;2022-04-30T09:30:00 2022-04-30T17:30:00